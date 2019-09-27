Mugshots, Sept. 27

SMITH, TRAVIS SEAN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCFADDEN, JAMES WILSON - FAILURE TO APPEAR
GREENE, TALIB ABDUL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RICHARDSON, ANDREW - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE HIGH ANDAGGRAVATED NATURE DOI AFTER 1/1/04
HURSTON, JOHN ALLAN - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
WORDEN, JACOB IAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
TUPA, SARA ELISABETH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCINTYRE, EMILY ROSE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
VEREEN, MICHAEL BENJAMIN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TILTON, VALERIE DANIEL - SHOPLIFTING
HARTER, KINSLEY BROOKE - SHOPLIFTING
HOOPER, MICHAEL JEFFRY - DISORDERLY CONDUCT
MICHALSKI, MARCI CATHERINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TILTON, JADE PATRICK - SHOPLIFTING
EDLER, JOSEPH THOMAS - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
FURR, RYAN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILFONG, ROBERT CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALEXANDER, TERRANCE TARONE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
ALLEN, WILLIS RICKY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NARRON, SAMUEL LELAND - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TAFOYA, LAWRENCE - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
ALFORD, JOSEPH DANIEL - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
SHINN, JACKSON BROOKS - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, JOSHUA DANIEL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GRIER, SAMUEL LEE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL
PARSON, ERNEST LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WASHINGTON, JOYCE MICHELLE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
STEVENSON, DOROTHY JEAN - PROPERTY CRIME, THIRD ANDSUBSEQUENT OFFENSE
FORD, EMISHA DEON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DUDLEXT, ROBERT MICHAEL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GOODWIN, ROBERT GENE - DISORDERLY CONDUCT
MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - Ordinance / Trespass
KEENER, BRETT REANNE - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)