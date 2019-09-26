Mugshots, Sept. 26

MARCHAL, CALEB KACEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DOUGLAS, ZAKYA CHIQUITA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRAHAM, JEREMY O’NEIL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
JORDAN, ZACHARY JAMAINE - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
JENERETTE, NAKEEM SUPREME - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
GUERRERO, MICHELLE ANDREA MORENO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NESBITT, SHIRELL GARDNER - DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE WITH REGARD TO PEDESTRIANS
DOBIS, CHRISTOPHER RYAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
COX, JERET LLOYD - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
ROSS, MORRIS JAMES - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), Ordinance / Trespass
SPARKS, DUSTIN JOSH - DISORDERLY CONDUCT
ESCOBAR, CHRISTOPHER EUGENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FIPPS, KAYLA RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, LAUREN RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MENDOZA, GILBERT ANTHONY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COOPER, TINA DENISE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VEREEN, WAYNE ANTHONY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HILL, TENESHIA LEAMBER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BARR, CALEB MATTHEW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Loitering, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
ROSS, NORRIS JAMES - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), Ordinance / Trespass
THOMAS, BLAYNE KELLY - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
HEWITT, AMANDA REBECCA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PIRTLE, RAYMOND CLIFFORD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
BONE, WHITNEY CATHERINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LANCE, TARA - Ordinance / Shoplifting
ENSOR, BRIAN LAVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SWINDLER, MARY LYNN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
SHYLOCK, KAREN RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
EAST, DUSTIN WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KIRT, ALEXIS DESTINEE - NO DRIVERS LICENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - TRESPASSING
MEADOWS, SARAH NICOLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Loitering, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LA MONICA, JESSICA ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MELI, AMBER DAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA