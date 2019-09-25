Mugshots, Sept. 25

SMITH, SHALISSA SHAKARIA - VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT, CARELESS OPERATION, FALSE INFORMATION TO POLICE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
SEALS, LANDON PERRY - VIOLATION OF PROBATION
HAYES, BRENDA FAYE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SIGNOR, WILLIAM JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRAHAM, DESTINY KLOTIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OBRIEN, JOHN KELLY - FAILURE TO APPEAR
NORTON, GERALD RYAN - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
FULTON, MALEEK SYMONE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COOK, CHRIS DELEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILSON, ANTHONY LAVELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BOUCHER, ROLAND NMN - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
POSTON, MARSHALL TAYLOR - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
WEBSTER, CHRISTIAN ALEXANDER - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BENNETT, MILLIANIA SHADA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ANDERSON, ANTONIO CLEARON - Ordinance / Loitering, RESISTING ARREST
METCALF, STEVEN LESLIE - WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
CROUCH, ZACHARY RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PIERCE, ANTONIO TERRELL - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
GATHERS, DYESHA EVON - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
SENTER, JEFFREY GEORGE - SHOPLIFTING
GAMBLE, TIFFANY SAMONE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MARSH, HUNTER JOSEPH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HARDEE, CHASITY LYNN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
NELSON, MARK ANTHONY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
BRITT, ROBERT J. - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
DENTON, KARLA EMILY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
IRELAND, LEAH BROOKE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
EDWARDS, ROBERT JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION
WHITE, MICHELLE LEI - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally