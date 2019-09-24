Mugshots, Sept. 24

WARREN, EDDIE EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, KIDNAPPING
GRANT, TRAVIS LEON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOLMES, D’ASIA MONTRELLA - FINANCIAL IDENTITY FRAUD
SUTTON, SANTREL DEANDRE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GEORGE, TAYLOR UNIQUE - VIOLATION OF PROBATION
MCCRACKEN, BRANDON ALAN - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
BRUNSON, ANTWONE JOHN’TE - VIOLATION OF PROBATION
FRIEDRICHS, SONYA LEA - Ordinance / Assault; Assault and Battery
CATOE, JOSEPH DONALD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLEMAN, ASHLEY LYNN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle
STEVENSON, JAMARIO LANARD - FUGITIVE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PLAYER, TIMOTHY LEE - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, Ordinance / Loitering
DEZERN, TAWNYA RENEE - Ordinance / Trespass
BONDS, GARETH SAMUEL - UNINSURED VEHICLE
MILLER, RONALD EUGENE - Ordinance / Trespass
KNORR, BRANDON ALLAN - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
DENTON, KARLA EMILY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SMITH, KEITH LESTER - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SIAN AJBAL, JOSE ARMANDO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LAMBERT, CHARLES MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALDRIDGE, GRACE GEORGETTE - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
MCCRAY, BRAD ALEX - BURGLARY 1ST DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE
EASON, SAMANTHA VICTORIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WHITE, COLIN DUDLEY - FORGERY LESS THAN 10,000
MENEGIO, ERIC JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BROWN, HEATHER RENEE - DISORDERLY CONDUCT
GARRISON, LARRY WADE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GUYTON, WILLIAM DONALD - DISORDERLY CONDUCT
WAMPLER, TRAVIS COTY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, RESISTING ARREST
RIVERO, SAMANTHA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILLIAMS, GARETH DARIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PLAYER, CRYSTAL - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MORRIS, ASHLEY MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCCRAY, JORDAN MICHAEL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GIBSON, MARQUIS OBRIEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISTURBING SCHOOLS