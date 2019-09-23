Mugshots, Sept. 23

CALDWELL, WILLIAM HOMES - SHOPLIFTING
MCCLAM, DAVONTE TYSHON - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
BURDICK, LEON PHILIP - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
RODRIGUEZ, JEFFREY ALFONSO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
GOODMAN, HEDIEN ALEXANDER - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GAUSE, JAMES OBRIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PYATT, JOEY LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RAPALO, GREVIL - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Ordinance / Noise, Specific Prohibition
SOLIS-SAYES, ELIAS EMANUEL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MITCHELL, TIMOTHY ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DILLON, MELISSA KAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PHILLIPS, DANNY LEE - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
CASTELLANO, MICHAEL JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WHEELER, GREGORY HOWARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COCHRAN, CYNTHIA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FLUCKER, ALEXANDER STEPHEN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
GARST, JOSEPH STEVEN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
TROTMAN, MICHAEL ANTHONY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
MOULTRIE, MELINDA M - KIDNAPPING, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DANG, THANH DINH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
NIMATUJ PEREZ, FREDY DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, EDELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
CRIBB, JOSHUA RAY - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000