Mugshots, Sept. 22

STANCIL, DIANA LYNN - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
BURNS, DAQUAN ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE, LITTERING
CORKUM, RYAN SCOTT - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
HILBOURN, JIMMY D. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
MARTIN, JAMES KEVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WARD, DONALD V. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BEALS, CHAD RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STOCKMAN, CORTNEY MAESHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FALSE INFORMATION TO POLICE
CAMPBELL, JERRY NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, NO DL IN POSSESSION
PINKSAW, WARREN JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CULLINANE, CHRISTINE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Trespass
CORK, ELIZABETH ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FLOYD, TEAIRA ALEXUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GILES, AKEEM ARMON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DORE, JOSEPH ROBERT - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT
GUERRERO, ALEJANDRO NMN - DISORDERLY CONDUCT
BUSCH, COREY TYLER - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
WHITLOW, ROBERT MATTHEW - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GURGANIOUS, DOROTHY AMANDA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JENKINS, DERRICK LAMONT - DISORDERLY CONDUCT
PROCTOR, DAVID WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
POPE, KENNETH RODNEY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HODGE, CHRISTOPHER LEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NAYLOR, COLTON EUGENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CRAWFORD, JESSICA RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WARD, MICHAEL DAVID - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
SUGGS, JEREMY EDWARD - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
INGE, JARED MICHAEL - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
NEALEY, TERRIA TAMMY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MARCHAL, CALEB KACEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PEDESTRIAN DRUNK
MCCOY, DANIEL WAYNE - DISORDERLY CONDUCT
WHITE, SHANTELLE SHAQUANA - DISORDERLY CONDUCT
THAMES, MONTEZ JEROME - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MACK, MARTINEZ NATHANIEL - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, TRAFFICKING IN COCAINE, 100G OR MORE, BUT LESS THAN 200G
HUTCHINSON, JOHN C - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MIDDLETON JR, BOBBY GENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
GUILES, CODY ROBERT - FORGERY LESS THAN 10,000
WHITE, CHRISTOPHER MICHAEL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), Ordinance / Loitering
SORRELL, RONALD LEE - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
LAPIER, BRANDON WAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LEGGETT, KELVIN ANTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, ANDWELE RASHIDI - DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN DRUNK
BARTEET, JOSEPH DANIEL - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
CABANA- SERRANO, ERICA - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE