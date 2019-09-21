Mugshots, Sept. 21

LAMBERT, LAUREN GREEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, LEDEL LE - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE
JONES, AUSTIN THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CAMPBELL, JOHN LOGAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MICHAU, KYLE ALSTON-LEE - OPEN CONTAINER, RECKLESS DRIVING
SCHROEDER, NICOLE LYN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HOTT, STEVEN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
GRAHAM, BRANDON ADAIR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO DIM LIGHTS
PEREZ BAUTISTA, LUIS ALFREDO - DISORDERLY CONDUCT
GUARDADO-MELGAR, MAYNOR JOEL - DISORDERLY CONDUCT
BENTON, JAMES MARION - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MARTINEZ-REYES, ELIAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SCOTT, GORDON EUGENE - DUI
WOODARD, CHRISPTOHER DAKOTA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HART, MICHAEL - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
FORD, VERONICA SHATILLA LASHON - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
JENKINS, DERRICK LAMONT - DISORDERLY CONDUCT
HEMSING, ALYSSA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
KOZMA, RANESLEY DEANNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MACBAY, COLORADO GAGE - CONTEMPT OF COURT
THOMPSON, TYRONE ALEXANDER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RECKLESS DRIVING, RESISTING ARREST
SHERALD, RHODNEY LOUIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BRANCH, ANDREW SLOAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CHILD ENDANGERMENT
DAY, ADAM CORY - DISORDERLY CONDUCT, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
MYERS, MARK DOUGLAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCCUTCHEON, DUSTIN LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PLANT, DENNIS JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROBERTS, JEFFREY CHAD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FINCHER, CARL EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LAMBERT, KAREN FRANCES - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
SASSER, RETHA KAYE - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
DAWSON, RICHARD WHITWORTH - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, IMPROPER PASSING
MADISON, COREY LYNN - Ordinance / Fighting
CUNNINGHAM, PAULINE PASQUALINA - Ordinance / Sleeping on Beach
JOHNSON, JEFFREY GARRICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
INGRAM, GEORGE ELISE - Ordinance / Fighting
KRULL, LAURA ELIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER VEHICLE LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BEALL, TRAVIS RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TACKETT, DANIEL - RESISTING ARREST, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
ST.CLAIR, SHANNON LEIGH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SINGLETARY, RALIJAH RATRON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BELLAMY, KAENE DIALLO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE
LINKOUS, CHRIS ALLEN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
FRIENDEBORN, BRIAN DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
FLOYD CARTER, FRANCES MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
DUNNINGTON, BRIAN ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MANGUS, JEREMIAH MATTHEW - SOLICITATION
GRAY, ROBERT NATHANIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WATTS, DAVID GLENN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SLEEPER, JAMES BRYAN - VIOLATION OF PROBATION
BELLAMY, CHRISTOPHER JAMAR - Ordinance / Fighting
RAY, JAMISON WEBSTER - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE