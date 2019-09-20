Mugshots, Sept. 20

LOURENCO, IGOR PIMENTEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CART, MICHAEL ANDREW - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
BELL, JULLIEN LORENZO LAMONT - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
BROWNE, MICHAEL THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOK, CHRIS DELEON - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTELLI, KRYSTAL KEITH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05), POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
KRAMBECK, JOHN DELBERT - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
SMALL, RONNY LUMAR - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
GORE, DEVONTE QUANTRELL - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
FOLTIN, ALENA MEGAN - DISORDERLY CONDUCT
JAMES, KEITH BERNARD - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
ROBERTS, ROBERT TERENCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SINGLETON, CHRISTOPHER JAMAR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY 15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HAIRE, ROBERT HUNTLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHAVIS, DAVID MITCHELL - FAILURE TO APPEAR
KING, JOSHUA WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOLLIFIELD, MISTY ADRIANNA - Failure to return leased or rented property; fraudulent appropriation of leased or rented property $10,000 OR MORE
SHERMAN, IVAN KARIM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HANSON, ERIC PAUL - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
WILDER, DUSTIN WADE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
DIAZ, IVONNE BERMUDEZ - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
HOLLAR, RICIE RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOWMAN, LEON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GADDY, BRANDON LAVON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
REYNOLDS, CINDY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOWELL, DAVID LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KIMBLE, TIFFANY MARIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
STEVENS, BRANDON WILSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MASKELL, JONATHAN LEROY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WHEALTON, GERALD DALTON - OPEN CONTAINER
PENCE, FREDERICK CORBITT - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
THOMPSON, RUSSELL DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIVINGSTON, TYREE RAJOHN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
BOLIG, NIKOLAS TSANKL LONTINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Illegal graffiti vandalism; penalty; removal or restitution