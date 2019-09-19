Mugshots, Sept. 19

MAYHEW, STEPHANIE NICHOLE - BURGLARY 2ND DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ANDERSON, STEVEN KEITH - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, IMPROPER PARKING
ZEMAN, DERRICK CHARLES - VIOLATION OF PROBATION
VAUSE, JASON ELTON - SHOPLIFTING UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SAMUELSON, PHILIP WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ALTMAN, BRENNAN SPENCER - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
SPAIN, DEVARUS TRAVON - RECKLESS DRIVING, VIOLATION OF ABC LAW
BLACKMON, LESLIE MARIE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MASSEY, QUANDASHA OSHEYANDA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KHALEDI, MICHELE NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THORNE, DEVON NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
FELTON, JAMES BRODRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SCOTT, ANDREW ANDY - FAILURE TO APPEAR
JACOBS, SHAWN LEE - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, CARRY CONCEALED WEAPON, E.G. DIRK, METALMETAL KNUCKLES, ETC. SEE 44 IF PISTOL)
LINVILLE, SHANE RANDALL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, RESISTING ARREST, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
TERRY, BRANDON DWAYNE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GRAHAM, MATTHEW ROCKY - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
DEVORE, SKYLER DANT’E - DISORDERLY CONDUCT
HORTON, AVERIL CHAD - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
LASANE, DARRELL LORENZO - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
GIVENS, MELVIN NATHANIEL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
FOUSHEE, TASHA DEIRDRE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CANNON, CHAD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SLOTNICK, JONI PATRICK - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MCCARTY, JAMES ODELL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
WALKER, DAVID BRYANT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PEARSON, FREDDIE LEE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
VAZQUEZ, WANDA GAIL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HEMPEL, ERIC WADE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROMELL-LASANE, SIMONA LYNETTE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MELVIN, SAMUEL LEROY - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBERTSON, STEVEN WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CAMPBELL, ASHLEY LEMAR - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
POST, BRANDON ERWIN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
DIAZ CABALLERO, CARLOS OBET - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
TURNER, AKILO KENYON - FAILURE TO APPEAR, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
CRIBB, KATIE LORENE - SHOPLIFTING
FOWLER, A’JA NICOLE - FAILURE TO APPEAR
HOLLOWAY, KENNETH CHARLES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SCHEARER, BLAKE ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, AMANDA LEIGH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FREER, THOMAS ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PRYOR, HARVAIR STEPHON DERRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MUELLER, CHASE KYLER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JORDAN, HARRY ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ADAMS, TERRY - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE
WILLIAMS, ADAM WALKER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION