Mugshots, Sept. 18

TIMMONS, DAVONA DORIN - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WARD, JEMAR LAVELLE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DADIUS, SOSTER - DUI, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION
CHANDLER, GARY MALIK - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DELUCA, DAVID JOSEPH - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
ANTES, MARCY LYN - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS
FROMBAUGH, JOHN EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WALTON, ZACHARY EUGENE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, SAFECRACKING
VOGEL, SCOTT LEWIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
JOHNSON, LAUREN REBECCA - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
SCHWARZ, JOHN JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRIMM, DILLON CHRISTOPHER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SNODGRASS, BIRDIE ANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - SHOPLIFTING, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
JORDAN, CHRISTIAN TYLER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARPER, TRUDI JEANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARRELL, WILLIAM DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE
TERRUSO, JOSEPH PAUL - THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
TURBEVILLE, JONATHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE, OPEN CONTAINER, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
MUMFORD, DUSTIN LANE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
PARKER, DAKOTA RYDER - FAILURE TO APPEAR
PIGG, WALTER FRANK - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
KOENIG, KENNETH STEVEN - DUI, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles
MANOS, ANDREW DAVID - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS
BETHEA, FRENCHMON WELSEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOSES, BRYANT LASHAUN - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $5,000 ORMORE
RICHARDSON, JOHN NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
NIXON, GEORGE ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILLIAMS, SHAMIKI SHAUNTEL - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
MEADOWS, SARAH NICOLE - VIOLATION OF PROBATION, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
HOPKINS, ANTHONY PHILLIP - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, RECKLESS DRIVING
WARNER, ERIC THOMAS - FAILURE TO APPEAR
TILTON, COREY RICHARD - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
CONKLIN, MELANIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, NO DL IN POSSESSION
JUDY, JOHN THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VILCHES, STEVEN BRANDON - DISORDERLY CONDUCT
LILES, CODY CARPENTER - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
MOONEY, ASHLEIGH ELIZABETH - Ordinance / Breach of the Peace