Mugshots, Sept. 17

WINDLEY, SANJAY LEON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STAGG, CHRISTOPHER WILEY - TRESPASSING
LEE, JACOB BERKLEY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PORTER, JENNIFER MATTCIA - RESISTING ARREST
CARNEAL, HUGH CARL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIS, JAMES ERVIN - BURGLARY 1ST DEGREE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
EDWARDS, DEREK BLAKE - SOLICITATION
LAFORGIA, ANTHONY - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL
VEREEN, PAUL NMN - Ordinance / Trespass
DERAS HERRERA, JUAN GABRIEL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
WHALEN, ANGEL MARIA - LOITERING, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
MUCHLER, JONATHAN AARON - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
SANDERS, RACHEL ELLEN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GRAY, JEREMY LEWIS - SHOPLIFTING
GARRIDO OLVERA, JOSE ANGEL - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
POWELL, RAEKWON DENZEL - RESISTING ARREST, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
GRIER, BRANDON JAMES LAMONT - SHOPLIFTING, VALUE OVER $1,000 BUT LESSTHAN $5,000
WILLIAMS, MICHAEL D’ANGELO - ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, DISORDERLY CONDUCT
DAIL, RICKY FLOYD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, SHARON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VARY, MICHELLE NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SWEIGART, RICHARD STEPHEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STALVEY, WENDY MICHELLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DERICK, JANE ALICE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
SHAVER, CHRISTIAN JAMISON - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
HEWITT, AMANDA REBECCA - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LEE, JANE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
BUONO, DENISE ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OWENS, CRYSTAL GAYLE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
EPPS, DORRELL LAMAR - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSON, CHARLES BOWMAN - DISORDERLY CONDUCT
THOMPSON, RUSSELL DEAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
COOK, AMBER LEE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
BELCHER, MIKEALA BRI-ANN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CLAYBROOK, KANE SCOTT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $1,000 OR LESS
WHICHARD, LEANNE MARIE - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE
TYLER, SAMUEL THOMAS SNUGGS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SUTTON, JAMILA NATESHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
EVANS, ELLIOTT JAY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, JOHN DANIEL - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
FABIAN, JEREMY DEAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JASZEWSKI, JESSI ELISE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
EXSENTICO, ANTONIO RAMON - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SITAR, STEVEN BRANDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DANIELESKI, CLAUDINE NMN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GIBSON, RONALD WAYNE - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE