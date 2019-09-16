Mugshots, Sept. 16

THORNTON, CHACE DOUGLAS - DISORDERLY CONDUCT
PRICE, GWYNETH ADAIRE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MARTIN, ROSEMARY JANE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GREEN, LLOYD EDWIN - Ordinance / Sleeping on Beach, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, INDECENT EXPOSURE
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - Ordinance / Public Defecation or Urination
PETIT, NATHAN THOMAS - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
WIGFALL, WILLIAM EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION
GALLOWAY, ANTHONY DEVON - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
GILES, CRYSTAL LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FOSTER, ROBERT CRAIG - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MICHAEL, RYAN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OLIVERAS, GIOVANNI SANTIAGO - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $1,000 OR LESS
MCCULLOUGH, SEQUAN RODREEK - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
GAMBLE, TRAVIS RICHARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
KEARNEY, MARK DARNELL - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
ARD, KENNETH JOSEPH - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MARSH, JACKSON ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FERGUSON, KEVIN JEROME - NO DRIVERS LICENSE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, FUGITIVE
ELLIS, JOSEPH ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, KIDNAPPING, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, RESISTING ARREST, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
EVANS, MICHAEL SHAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MANGUM, KIMBERLY NICOLE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), Ordinance / Loitering
THOMPSON, JEROME KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BULLOCK, EDDIE LEE - GRAND LARCENY, VALUE $5,000 OR MORE
DECKER, BILL JOHN - FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT
PRETTEL, STACIE ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARKEY, SAMANTHA ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE