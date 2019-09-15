Mugshots, Sept. 15

DODRIDGE, SHANACY JO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, JAQUILLE REAQUAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUELL, AUSTIN DURILL - MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTYVALUE OVER $5000, PUBLIC DRUNKENNESS, DISORDERLY CONDUCT
POWELL, ROBERT CLAYTON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CERVANTES-ZERALA, JOSE CARMEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DRIVERS LICENSE
MALDONADO, PEDRO JAVIER - DISORDERLY CONDUCT
BANKS, DERRICK LAQUINNA - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
GORE, ERIC WESLEY - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
TATE, NICHOLAS JOHN FERREIRA - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
DANSBY, BRUCE LAMALCHUS - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DOIRON-CANUP, BRIANNA DANIELLE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
CONE, CHRISTOPHER ADAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE
CHACON, RUMILIO EDDY - DISORDERLY CONDUCT
STALEY, ALEXANDER JON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
TAUNT, JAY CURTIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
BRYANT, FRANK,LIN LEWIS - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TELFAIR, GREGORY ATWOOD - DRIVING UNDER SUSPENSION, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
BRIGMAN, JUSTIN ROBERT - ATTEMPTED ARMED ROBBERY
SMITH, JAMES LEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
STURMAN, TERRY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
NUNLEY, PEGGY JEAN - Ordinance / Trespass
PARDUE, PHILLIP RAY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCFADDEN, MANEK’AH BERNARD - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BRIGHT, LAKENDRA YAHMERA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BATES, SHANE ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, VIOLATION OF PARAPHNELIA, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
TYLER, RAYJON AMERE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
SHUFELT, KYLE DAVID - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
THOMPSON, KROSHON DERRELL - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, RECKLESS DRIVING, OPERATING UNINSURED VEHICLE
MACBAY, COLORADO GAGE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
URBAN, ADAM JOSEPH - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
COOPER, JAMIE DAQUAN - RECKLESS DRIVING
SWINTON, RICKY OMAR - RECKLESS DRIVING
BOITER, CONNIE LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
GRAY, RACHEL FAITH - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
HENRY, JACE ALLEN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
COX, BOBBIE JAILLETTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RUSS, CHRISTIAN ORION - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway.
LANCEY, NEAL EARL LEROY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HERMANSON, MICHAEL KEENAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAYES, DANA CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HECK, BRIAN ROMNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HERNANDEZ-ESPINAL, DANY DANIEL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MATA, TAMMY LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
MATA, TAMMY LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
PENTARIS, ANTONIOS KHRISTOS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BURROUGHS, LORRAINE G. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION