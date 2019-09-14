Mugshots, Sept. 14

PLUTO, ANDREA RACHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
OBRIEN, JOHN PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WILLIAMS, CAROLINE SHANTA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MCGILL, DAVID LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WILLIAMS, SHANTEL MEIKA - FAILURE TO APPEAR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KEKLAK, MERCEDES LESLIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOFFATT, PATRICIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRIER, JERELL ELIJAH - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MORELAND, KYLEE WEST - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CRAWFORD, DARYL BERNARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MORRISON, ALEXANDER TODD - FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, PROPERTY TAX RETURN TO BE FILED PRIOR TOAPPLICATIONS FOR MOTOR VEHICLE LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
HANSEN, MARCIA DIANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MIDDLETON, KHLAIF JABARIE - OPEN CONTAINER, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
FARRIA, BRIAN CHARLES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SANTIAGO, ERICA LEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
HEMINGWAY-ADGER, BRANDON LAMAR - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
DECKER, BILL JOHN - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), FAILURE TO APPEAR
KOPP, DANIEL WADE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
KING, ALLEN, JR. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
POSTON, DYLAN ZANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
METCALF, RACHEL LORIEL - FAILURE TO APPEAR
CARRIGG, WILLIAM BRADFORD - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FOX, MELANIE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
KIRK, CARL LINDSAY - Ordinance / Fighting
CRUTCHMAN, TIMOTHY BRIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
KIRK, BARBARA ANN - Ordinance / Fighting
LEE, JEFFREY KENTRELL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FEATHERSTONE, VINCENT DAYYAN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
SMALL, CHRISTOPHER NELSON - SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE, DRIVING UNDER SUSPENSION, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MASSEY, ANTHONY COOPER - DISORDERLY CONDUCT
MUTTER, RUSSELL LYLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PHIPPS, RYAN ALAN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POUCHIE, KHEON JEVON - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
WILLARD, KYSHEM YENDEZ - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
WALDEN, NANCY ELLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GORE, TREVOR - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MUMFORD, RICKY SINGLETON - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
WASHELL, JUSTICE LEE - CONTEMPT OF COURT
KOHLER, JAMES EDWARD - CONTEMPT OF COURT
SCHWEDES, ROBERT SCOTT - CONTEMPT OF COURT
DAVIS, GENENNE BRYAN - FUGITIVE, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DOYLE, KELLY DIANE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, JONATHAN KIWA - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, KIDNAPPING
POLO, JONATHAN PETER - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
ROBINSON, JACOB COY - RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BARBER, ATTICUS MCNEILL - Ordinance / Trespass
EVANS, REGENALD TYLER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ANDERSON, JOSIE JUDITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEVENS, LLOYD WILBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PADICH, PATRICIA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GIBSON, MARQUIS OBRIEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OBRIEN, TYLER PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HATCHETT, ELROY - DISORDERLY CONDUCT
RUSSELL, KAREN RENA - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MAYS, VANESSA ANN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
COLLINS, DUSTIN ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, KASSIUS JAYQUAN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED