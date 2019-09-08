Mugshots, Sept. 8

JONES, TRISTAN PAYTON - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BROWN, ABIGAIL BUFFKIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RICH, BRANDON O’NEAL - SHOPLIFTING
SANCHEZ-LEON, ALBERTO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
HOLLAND, STEPHANIE MARIE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, ATTEMPT/POSS L/T ONE GRAM OF ICE, CRANKOR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
BOULTER, CARSON LEE - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROWELL, COREY DONTRAY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SUMMERS, JAMES ARNOLD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DAMAGE TO HIGHWAY STRUCTURE
STALLINGS, ERIC LAMONT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LITTLE, KENDRICK DEZRON KYSHEEK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FORE, SHAWN T. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GIBSON, CIELO IRAIDA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SYLVESTER, DEAN ADAM - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MICHAEL, AARIN JAMAL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, Ordinance / Breach of the Peace
SAMUEL, ELIAJAH QUANTIZ LAMONT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BYRNES, DANIEL AGUSTINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
RAYFORD, ELJYN TODD - FUGITIVE
STROUD, CHARLES ALLEN - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT
WATKINS, KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FOSTER, JUSTIN THOMAS - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
MCFADDEN, ROBERT GEROME - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JONAS, DAVID TALMADGE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MELTON, ROMAN LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MALLOY, ERNEST VANADRIAN - SHOPLIFTING MORE THEN $2000 BUT LESS THAN $10,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
HOWELL, RAKEEM JAMES - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STAPLES, CARLTON BRIAN- JORDAN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
MARSHALL, ROBERT LEE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BUTLER, TAMMY SHIRLEY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CONLEY PEPPER, ROBERT THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FRAZIER, GEOFFREY ADAM - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
DILLINGHAM, TRISTEN RAY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
POWELL, ROBERT WAYNE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
CHILDERS, APRIL ODAY - UNINSURED VEHICLE, SUSPENSION, OR REFUSAL OF REGISTRATION - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
JACKSON, ANGELO TARAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JACOBS, NICHOLAS PAUL ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VANDERHORST, TIMOTHY LAVAR - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, FAILURE TO APPEAR, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
ALSTON, ANGELA CENEAISE - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HELLER, CHRISTINA MARIE - FUGITIVE