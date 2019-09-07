Mugshots, Sept. 7

BONE, HARRY - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CHANDLER, JOSEPH ALLSTON - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
LITTLE, KATELYN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRAVITTE, JOHN CHANCELOR - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MULLIS, RONALD EUGENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KING, DAVID GREGORY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PETERS, COREY RICHARD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MCCOY, ASHANTIE DAJE - FAILURE TO APPEAR
HAIR, JAVON JACOB - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FRISON, ANTHONY MURECE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
POWELL, JOHN EARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STEPP, DEMETRIUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCEWAN, MARK BRIAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DEATON, BRANDON TATE - Ordinance / Breach of the Peace
CHRISTIAN, JAMES ROBERT - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
GOODMAN, HEDIEN ALEXANDER - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MCCALLISTER, CAROLINE SMITH - DISORDERLY CONDUCT
BELLAMY, JOHNNIE DEWAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, GARY WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
JACKSON, ANGELO TARAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VANDERHORST, TIMOTHY LAVAR - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, FAILURE TO APPEAR
TAYLOR, TIMOTHY MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
JONES, JESSICA JOYCE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
BROMELL, JEREMY JAMAL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CONYERS, DADRIEN LARON - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
MIMS, RONALD LEE - CONTEMPT OF COURT
MCNEIL, JOHN DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, STATES OF EMERGENCY--ESTABLISHMENT OFCURFEWS
MARTIN, ALAIN FABIEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, REGGIE RAY - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MUNIZ, MICHAEL STEPHEN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUREDOI PRIOR TO 1/1/04)
GROVERMAN, STEPHANY FAYE - OPEN CONTAINER
FLOYD, RANDY DELBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
STEIDINGER, CRYSTAL MARY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRANT, WALTER JULUIES - FAILURE TO APPEAR
MEADOWS, ANTONIO - ARSON - SECOND DEGREE
ALKASSAR, LESLEY AMANDA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FEELER, WAYNE PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CAUSEY, JEREMIAH BAILEY - FAILURE TO APPEAR
KNIGHT, JAMES ROBERT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
PAGE, DAE’SHAUN SHAMMOND JACQUIS - Ordinance / Disobeying a Police Officer, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WERKHEISER, ROBERT JOHN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
HENIFORD, HOLLY TEAL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARRIS, KIMBERLY ANN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GRUDZINSKY, TODD MICHAEL - MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION
OSBORNE, NOAH EUGENE - FAILURE TO APPEAR
KEENEY, ZACHARY RYAN - SHOPLIFTING, Ordinance / Trespass