Mugshots, Sept. 3

LOVE, DIANE YOLANDA - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
BROWN, AJ RASHEID - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SAUNDERS, MICHAEL ANTHONY - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KIRT, ALEXIS DESTINEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SLYPHER-PATTERSON, THEODORE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
REDDICK, CEDRIC LEGGETE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
THOMAS, RENNARD LOUIS - KIDNAPPING, ASSAULT WITH INTENT TO COMMIT CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
DACUNHA, JOHNATHAN RODRIGUES - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ENNIS, STACEY LYNN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MCDOWELL, TIMOTHY JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MORRISON, RICHARD TILLIA - LARCENY UNDER $2,000
BOATWRIGHT, RYAN CLARK - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
NICHOLS, DAWN JEANETTE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
GODIN, MADELINE LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HENRY, KIMBERLY NICOLE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
ROBINSON, RUSSELL R.,JR - DUI
RYAN, JOHN GALEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FRYE, ROBERT MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE
HOWARD, MICHAEL SCOTT - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
JACOBS, SHAWN LEE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
BELLAMY, CHRISTOPHER JAMAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRUSH, MICHAEL GREGORY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SEHORN, MICHAEL DWAYNE - Ordinance / Trespass
NANCE, ALEXANDER REILLY - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, GLUE SNIFFING, AROMATIC HYDROCARBONS UNLAWFUL
MORTON, ERIN VIRGINIA - SHOPLIFTING
MORSE, ASHLEY DENISE - Ordinance / Shoplifting
SPYRIDAKOS, CARL CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, DUI, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
TIMMONS, CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHAPMAN, CARLOS ANDREW - Ordinance / Breach of the Peace
MOORE, WILLIAM HENRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WEST, TAWNYA LOCKWOOD - SHOPLIFTING
ESTERLY, JACOB GERALD - Ordinance / Shoplifting
JONES, ERNEST TAYLOR - DISORDERLY CONDUCT
ISLEY, JASON SCOTT - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BOONE, STEPHANIE TAYLOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLAKE, ASHLEY HUNTER - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MOSES, LATONYA ASHANTIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRAYBILL, HUNTER PHELPS - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
KARASKEVICUS, ADAM EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CHESTNUT, DAVIS REID - SHOPLIFTING UNDER $2,000