Mugshots, Sept. 2

RICHARDSON, BRITTANY LYNN-MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PEARSON, JOSH ELLIOTT - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
RICHARDSON, JASON LEE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., POSS. COCAINE 3RD OFFENSE AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
RHEMS, DANIEL JAMES - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
BURROUGHS, FRED ODARIEN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANF., DIST., ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
GARNER, FRONIE CORENN - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SARGENT, GLENNIE JAMES - PWID HEROIN, TRAFFICKING ECSTASY OR MDMA 500 DOSAGEUNITS OR MORE BUT LESS THAN 1000 UNITS, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
HUNT, RICKY NMN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
TUTTLE, SARA-MEGAN MOSER - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
SWINSON, JORDON DAVID - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
PALMER, WILLIAM NELSON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
NELSON, RODERICK SEANDALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SMITH, JESSE ALLEN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
PEARSON, COLLIN CHARLES - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
VASQUEZ, BARBARO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
WILMONT, MICHAEL ADRIAN - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
GONZALEZ- PENA, RAMON NMN - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, CLARA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
AUSTIN, HEATHER LEE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
LAPIDES, EMILY JAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PRUITT, SHANNON DAISY - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE
HELMS, CRYSTAL GAIL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
LOWERY, ANTHONY TYRONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FOSTER, JUSTIN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FINCH, MAURICE TERELL - Ordinance / Trespass
PERRY, STEPHANY LYNN - DISTRIBUTION OF HEROIN -3RD OR SUBSEQ.
FERGUSON, STEPHEN MCKENZIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, QUINCY ADAM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Breach of the Peace
TUCKER, TRISHA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILLIS, ELIZABETH ANN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SOTO, CARMEN CRUZ - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CRAIG, JOHNATHAN TAYLOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
THOMAS, CHRISTOPHER JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LUKSHIS, PETER RICHARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KEITH, WILLIAM DAVID - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BELL, CHRISTOPHER LESTER - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MCDOWELL, TIMOTHY JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VERRANEAULT, AUSTIN KEEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STOTTLEMYER, TINA SEIDEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR