Mugshots, Aug. 31

SUMMERLIN, DYLAN JARRED - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HANNAH, CLINTON DEAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GYANENDRA, KAVERI NMN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
MOUSSALLI, NICHOLAS RICHARD - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
HEINTZELMAN, CHARLES STOVER - Ordinance / Breach of the Peace
NESBITT, FLORENCE DIANE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FITZPATRICK, DENNIS JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HOWARD, CHRISSY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CUNNINGHAM, DAVID STINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
RABON, BONNIE STRICKLAND - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MATEO CASTRO, ROMAN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WEBER, FELICITY LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CASSADY, JAMES MICHAEL - Ordinance / Loitering, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
HICKS, ERIK CLAYTON - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Procedures upon transfer of ownership of vehicle; application for transfer and issuance of new card; fee., OPERATING UNINSURED VEHICLE, DISREGARDING STOP SIGN
JOHNSON, CASSANDRA MAIRE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, FALSE INFORMATION TO POLICE
ALEXANDER, SARAH DAVIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WALLACE, JASON KERRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARBER, ATTICUS MCNEILL - Ordinance / Shoplifting
MANKABADI, PAUL NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NEMETH, ADAM CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
COOK, LEE GRANT - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE, SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE
COMBS, AMBER ELIZABETH - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
BRADLEY, CURTELL JAMIER ANTIONNE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE