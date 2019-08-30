Mugshots, Aug. 30

FUSON, GLENDA RUTH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCDONALD, CORNELIUS LAMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PATTERSON, HENRY LEROY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOLLIE, HEIDI NICOLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FURR, BROOKE LEANN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
IRVINE, RAYMOND DAVID - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
STRICKLAND, WALTER COLLINS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BELLAMY, JIMMIE LAMONT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DEESE, DONALD ROGERS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MOORE, DVON ISAIAH - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE
BLACK, CARL ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
BEATTY, ADRIAN TODD - VIOLATION OF PROBATION
ROBERTS, ETHAN CORD - PAROLE VIOLATION
PAGE, JEREMIE ALEXANDER - FAILURE TO APPEAR
JACKSON, TAHTIANA LYNNETTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
GALL, CHRISTOPHER SCOTT - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BRACEY, DONALD RAY - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
WILSON, MICHAEL EUGENE - FUGITIVE
FURLOUGH-MALONE, RYAN KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
POSTON, MARTIN WAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HOO CHUB, WALTER ALEXANDERQ - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ADAIR, DONNIE KEITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION
NELSON, ALAN DEAN - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PRINCIPE, CHRISTOPHER PATRICK - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
FRANKLIN, KYLE BURTON - FAILURE TO APPEAR
GRIMMAGE, VONTRELL SYMONE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CHANDLER, MARQUISE RASHAD - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GREEN, CARL LEE - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BLACKWELL, TAYANA M - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA