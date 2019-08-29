Mugshots, Aug. 29

QUICK, JULIUS MARION - FAILURE TO APPEAR
NAQSHABANDI, ABED MICHEAL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GUTIERREZ, JOE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCKENITH, DARRYL LAMONT - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
THRIFT, EDDIE CHARLES - DISORDERLY CONDUCT, DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UNLAWFUL
MARTIN, ALAIN FABIEN - Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited
SQUIRES, DAWN MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
IRICKS, MELISSA GAYLE - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WRIGHT, JAMES PAUL - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
UHFELDER, AQARON ROSS - INDECENT EXPOSURE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
OVIEDO, CAMERON N - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
NICHOLSON, NIA MONIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LIVINGSTON, SHAMON DAYVON - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
WALSHOCK, GARY RICHARD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HARPER, WENDELL LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, CODY LEE - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
DEAN, NANETTE - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
HAKOUN, MELISSA HEATHER - DISORDERLY CONDUCT
BLEVINS, JACK DWAYNE - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000
HODGE, CHRISTOPHER LEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAYES, BRENTON FOLSOM - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
JACKSON, JAQONZE DEMOND - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ARD, JUSTIN REYNOLDS - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
SCHROEDER, SAMATHA ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
EDGE, DARYL LEO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MELI, AMBER DAWN - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SCEEREY, LAWRENCE JAMES - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
DAVIS, ROBIN TATE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
EMERSON, JOEL MICHAEL - TREPASSING, PRIVATE PROPERTY