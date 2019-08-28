Mugshots, Aug. 28

JUEL, MELINDA GIBEAU - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
RAMIREZ, ERIMATES MENDEZ - NO DRIVERS LICENSE
MCKENZIE, SAVANNA DALLAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KARVATSKAYA, ANASTASIA NMN - Ordinance / Shoplifting
RIVERS, JEREMIAH DAVINE - FAILURE TO APPEAR
MURPHY, KIMBERLY DAWN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KILGORE AMOR, PAMELA NICOLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WARD, SHANNON GABIREL - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SEJDIC, ALMIR NMN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, NO DRIVER’S LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
CAPPS, JAMES BERNARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HANNA, MERDITH DANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICARDO, PHILIP - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MATAMOROS-CRUZ, LONI KAYE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GIAMANCO, DUSTY DAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BAKER, THOMAS BRANTLEY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SUTTON, TIA LYNN - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WERTMAN, RYAN JAMES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
DORNBERGER, SIERRA LAUREN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SPANO, MATTHEW JAMES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GRAVES, LATONYA FAYYNETTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LONG, SHENICE MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CRAIGIE, RICHARD SEATER - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE
MAJID, TAMMY DENISE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LANGLEY, EVERETTE JAQUAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
STACKHOUSE, LANCE RONNEL - Ordinance / Sleeping on Beach, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CAESAR, CHARLES EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
LYONS, DUANE JAMES - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MOULTRIE, EDWARD LEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WARREN, VIRGINIA BROOKE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARLEY, QUINTEEL PIERRE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PARROTT, BRIAN TAYLOR - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE