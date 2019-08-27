Mugshots, Aug. 27

ROSENBLATT, KIMBERLY ANNE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MCDONALD, WILLIAM CURTIS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BURCHFIELD, CARL PHILLIP - TRAFFICKING IN COCAINE, 400 G OR MORE, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE
NESBITT, NATHANIEL LEON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SCOTT, LEANGELO - FAILURE TO APPEAR
BARNUM, JULIE WILLIAMS - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BROWN, JAMES ALLEN - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
BEASE, DAYVON CHADMAR - WINDOW TINTING, SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE/ CERTIFICATE VIO. CONSUMER, RECKLESS DRIVING
AVERY, DELHEART KENNETH - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
ARD, CHRISTOPHER MELTON - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
BUSCH, COREY TYLER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHAVEZ, BRUCE ERIC LEE - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SKILLING, ARUO EDWARD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MADDOX, MELANIE DAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KEITH, TRAYVEL ANTONIO - DISORDERLY CONDUCT, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
COOPER-CAGLE, MELISSA LAUREN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
REED, XAVIER RA’SHON - PWID HEROIN, PWID HEROIN
BETHEA, SATO JEWEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BENNETT, CURTIS ALLEN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
VOLLMER, JACOB PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MAJOR, ARHMAD JAMAUL - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BEAHN, BRANDI MARIE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
LOGAN, MELISSA ELAINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HASELDEN, TROY LEMAR - FAILURE TO APPEAR, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05)
JONES, JEFFREY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FAULKNER, TRAMONT NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, Threatening life, person or family of public employee
HAGAN, ALISON CATHLEEN - THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
SUTTON, JESSICA RAE - OPERATING UNINSURED VEHICLE
DUNN, JESSICA LYNN - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
GONZALEZ, ALFREDO VALDEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
RATLIFF, GEAMES KENA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
JOHNSON, AMY E. - DRUG PARAPHERNALIA
CASPER, QUENTIN LEWIS - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE