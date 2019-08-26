Mugshots, Aug. 26

DEAN, HEATHER LYNN - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE
PIERCE, AMY KURYLAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SORDIAN, PHILIP MCNEILL - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
REED, XAVIER RA’SHON - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
SMITH, KEITH BERNARD - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB.
WAMPLER, TRAVIS COTY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ANDERSON, DERRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KING, NATALIE JANETTE - DISORDERLY CONDUCT
HERRING, JOHN ASHTON - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MISENHEIMER, BRIAN KEITH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
JORDAN, PAULA APRIL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILSON, DEQUAN RASHAD - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE
BRYANT, GEORGE CLAY AUSTIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EVERETT, ROBERT ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MELTON, LINDA MARGARET - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
GOETTLER, JOHN BLAIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ZIRFAS, RONALD WAYNE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, MOPED LABELING VIOLATIONS, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
ESKRIDGE, BRANDON JAMES - Ordinance / Breach of the Peace
RUBLE, ERIC JAMES - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JOHNSON, SABRINA NIESHA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
QUINONES, JOHN ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, FAILURE TO DIM LIGHTS, DISOBEYING A POLICE OFFICER
DITTMAR, GRETCHEN LINDA- CAROLINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARIN, BASILIO - PEDESTRIAN DRUNK
PIERCE, RAND CRISPIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE