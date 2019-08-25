Mugshots, Aug. 25

BRETT, NIGEL WARREN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
DUFFIELD, AMBER LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCKNIGHT, GEROME - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
BLACKWOOD, TONYA DENISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUCKS, SUSAN REGINA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), BEACH ORDINANCE--ALCOHOLIC BEVERAGES, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
LUNDBERG, KAYLA MAY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, FUGITIVE
THOMPSON, KROSHON DERRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BROWN, JUSTIN LEWIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POSTON, DEANA DENE - DISORDERLY CONDUCT
FINLEY, BLAKE ALLEN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BRAFFORD, JACOB DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SHIRLEY, BENJAMIN TODD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COOK, SHANE WESLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FONTANELLA, LOUIS ARTHUR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, JOSHUA TIMOTHY - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
GALLAUGHER, BRIAN JAMES - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
MAGNUSSON, ALFRED JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, RESISTING ARREST
FERRIS, SCOTT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
SMITH, JOSHUA DANIEL - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
FIELDS, CAREY LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
THORNTON, MICHAEL JAMES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WATTS, DAVID GLENN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BESSENT, TIMOTHY LYNN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
COLLINS, ROBERT MARION - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
VEREEN, PAUL NMN - Ordinance / Trespass
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BUFFKIN, BOBBY JOE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
OXENDINE, SCOTTIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KNOWLES, VERONICA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CUMMINGS, LUCINDIA MAE - SHOPLIFTING, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
WHITEMAN, JEREMY BROOKS - FAILURE TO APPEAR
POST, SHAWN LUKE - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE WHEN REQUIRED AFTER CONVICTION
POLSON, SANDRA JEAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, SHOPLIFTING
PRICE, JEFFREY SAMUEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ATTEMPTED MURDER
FITZPATRICK, BRENDAN MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
OLSZOWKA, JOSEPH ALLEN - Ordinance / Loitering, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
ALLARD, PETER DALE - Ordinance / Loitering
SHERMAN, TYQUILIUS L - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SHIREY, RONALD ARTHUR - LOITERING