Mugshots, Aug. 24

WILBANKS, PAMELA BROOKE - POSS. COCAINE 3RD OFFENSE AFTER 6/7/05), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
BESSELLIEU, LIONEL BERNARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BOYD, TIFFANY - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon, Ordinance / Public Possession of Open Containers
BARTOLON-ROBLERO, JAVIER - NO DRIVERS LICENSE
NGUYEN, CHAU - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000
JAMES, MAURICE LEVON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF.
HILDEBOLT, RICHARD BRIAN - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION
COCHRAN, CASANDRA DANELLE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
JAMES PATE, SARAH DESIREE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OXENDINE, SCOTTIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GILLIS, MATTHEW SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
YOUNG, ALEX BRANDON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
COHEN, INIFE QUADRE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
TROUPE, BENJAMIN ALEXANDER - BEACH ORDINANCE--ALCOHOLIC BEVERAGES, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
JUEL, MELINDA GIBEAU - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BIRDEAU, CHRISTOPHER JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE, REGISTRATION - 1ST OFFENSE
LOWMAN, JACOB WILLIAM - Ordinance / Assault; Assault and Battery
GADDY-WILLIAMSON, SARAH ELIZABETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BRADLEY, CONNIE SUE - FAILURE TO REPORT ABUSE, NEGLECT OF VULNERABLE ADULT
DAVY, TANYA ANTIONETTE - ABUSE OF VULNERABLE ADULT
HARDEE, MALIK DEWAYNE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GREEN, JERMAINE HA’KEEM - NO SC DL, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WILLIAMS, MORGAN CHRISTINE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
STEPHENS, LARRY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SANDERS, RANDY - TRESPASSING, DISORDERLY CONDUCT
KOUNTZ, ELIZABETH SCHWARTZ - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
SCOTT, EARL NICHOLAS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SMESTAD, MICHAEL PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
HUDLEY, NAJEE MENNA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
DUNCAN, DONDIEGO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FUGITIVE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
LEGETTE, FREDERICK GLENN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BESSELLIEU, SYDNEY MARVIN - PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE
WEISS, BRENT MATHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ANDREAE, RICHARD JASON - Ordinance / Destroying, etc, Property - Real Property
KIM-KREGER, OLGA SERGEEVNA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
FIXICO, ONA LEE - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SNODGRASS, SAMUEL JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RICHARDSON, ROBIN WAYNE - RESISTING ARREST, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
WILSON, CANDISE LEIGH - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
LEWIS, MATTHEW - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BLEDSOLE, JAMES WESLEY - FAILURE TO APPEAR
OLIVER, JOSHUA BOBBY - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
TOOKER, PAYNE MONIQUE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, RECKLESS DRIVING
MCCLAIN, MARIAH ASHLEY - DISORDERLY CONDUCT
BYRD, JEFFERY WYATT - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
GRIER, TIFFANY LATOYA - ABUSE OF VULNERABLE ADULT