Mugshots, Aug. 23

MARTIN, JEFFERY NMN - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
NORTON, JORDAN LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BIANCO, JOHN JOSEPH - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
AVERILL, KELLY KAY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE WHEN REQUIRED AFTER CONVICTION, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY
FORTUNA, THOMAS DANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LINVILLE, SHANE RANDALL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISOBEYING A POLICE OFFICER
MARTIN, MICHAEL JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROGERS, RODNEY WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LOVE, SHAWN ASHLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WESSELS, ANNA MARY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ANDERSON, RODERICK LAMART - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - SHOPLIFTING
LYNCH, JUSTIN WESLEY - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
BLACKMON, LESLIE MARIE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
BENNETT, SHAWNA MARIE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JORDAN, ZACHARY JAMAINE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
VEREEN, JEFFREY DALE - SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - SECONDDEGREE
SESSIONS, JESSICA ANNETT - CONTEMPT OF COURT
OWENS, STEVEN CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MCCRICKARD, RICK LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FLOWERS, BECKY LYNN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ISRAEL, ANDREW JOSHUA - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS
TISDALE, DAVID LARON - PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05), PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), PWID HEROIN, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
HUCKS, SEAN KEITH - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
ARREAGA-ROBLERO, ALEJANDRO ALBERTO - NO DRIVERS LICENSE
SINCLAIR, JERMAINE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ., DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05)
WILLIAMS, TIMESHA RENEE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
ROBBINS, CASSANDRA RENEE - Ordinance / Prostitution, Assignation, Lewdness, etc.
CHESTNUT, CURTIS LAMORRIS - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BRYANT, TIFFANY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
HAYES, LEVIOUS RAYTON - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
GAMBLE, JEREMY EDWARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VICK, DUSTIN BROWN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ROSELLE, DENISE MICHELLE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
CHAMBERLAIN, WILLIAM RAY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, Ordinance / Trespass
ROURKE, CAITLIN SOFIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRYANT, ZACHARY GREGORY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TURNER, CALEB ROBERT - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION