Mugshots, Aug. 22

BUFFKIN, JAMES ELDRED - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
KING, ANGELA RENEE - Ordinance / Fighting
PITTMAN, CODY LYNN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
PRICE, WILLIAM DOUGLAS - ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS
SMITH, AKIM DEONDRE - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY F
JORDAN, MAURICE LAVAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SWAILS, AVIA CHANTELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CAMPBELL, DARREN NATHANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, NO DRIVER’S LICENSE
LEWIS, CANDICE JEAN - DISORDERLY CONDUCT, UNLAWFUL ADVERTISEMENTS - 1ST OFF, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, LOITERING, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
STOCKMAN, CORTNEY MAESHELLE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
GALLOWAY, RICKY TONY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
WARD, DOCK RAYMOND - BURGLARY 2ND DEGREE
HINES, NEIL LEROY - RESISTING ARREST
JONES, ANNA MARIE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WIEGAND, KENT ADAM - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
WINBURN, WILLIAM EUGENE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, LARCENY UNDER $2,000
KING, ROBERT JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
GARNETT, MICHAEL STEPHAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TAYLOR, DAMIAN ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO DRIVERS LICENSE
PAGE, SEAN LOUIS - MANF., DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 3RD & SUBSEQ., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
WOOD, ALBERT OTIS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
NEAL, DIAMOND DEPRIEST - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
MARTIN, BOBBY DANIEL - NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
FLOYD, JEREME RIED - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
REID, ANGELA RENE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LESANE, JAMES LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOOKER, ROBERT WADE - FAILURE TO APPEAR
HARDWICK, BARBARA ANN - SHOPLIFTING
PARKER, BRANDON JAVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LANE, TINA MARIE - DUI, EMERGENCY SCENE MANAGEMENT LAW
SHERIFF, JAMES ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ATLAHUA TEZOYOTL, JUAN - NO DRIVERS LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, DONNIE WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT