Mugshots, Aug. 21

PARK, ALEAL SADIE - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
FERNANDEZ, MICHAEL ANTHONY - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SCHULTZ, WILLIAM RICHARD KELLY - VOLUNTARY MANSLAUGHTER
BROWN, JESSICA CORRINE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GREENWAY, BENJAMIN OLIVER - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
STARKE, MATTHEW LEE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
SQUIRES, STANTON WILLIAM - FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER)
GLOVER, GARREN ROBERT - TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
DEMARINO, DONALD ALLAN - FAILURE TO APPEAR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SANDERS, MALIK MARQUICE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DETRES, EDDIE NMN - VIOLATION OF PROBATION, FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER), FTC FRAUD VALUE $500 OR u003c SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARDE.G. STOREOWNER)
EMEL, JOSEPH SAMUEL - FUGITIVE
KELLER, RANSOME TIMOTHY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BREBNER, CAMERON BENTLY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
JONES, IZAYAH JAKORI - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ETHRIDGE, MICHAEL THOMAS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
WILLIAMS, MYESHIA SHENORA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE
STONE, SHANNON FREEMAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MYERS, JIBREL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
BLANKENSHIP, JEFFERSON CHADWICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WILSON, FRANK WILBUR - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
ETHRIDGE, TONYA L - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
SPENCER, CHAUNCEY BROWNING - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SHEETS, KENNETH WAYNE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JAQUES, NICOLE RACHEL MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WHITTAKER, PHILIP GREGG - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION
FORD, ADRIAN DANARD - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
STRICKLAND, JOHN WESLEY - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
ALLEN, DENNIS LEVERN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SHAVERS, AUGUST MEHRE - Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, REMOVING OR AFFIXING LICENSE PLATE TO CONCEAL OR MISREPRESENT IDENTITY OF OWNER
CORNELIUS, JOSEPH LINCON - Ordinance / Breach of the Peace, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
BESSANT, DARRYL SHAMAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
WALTER, JAMES ALLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BAKER, SHEREECA SHERALL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE