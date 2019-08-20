Mugshots, Aug. 20

OLIVETTI, VINCENT JOSEPH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAMUS, ELIZABETH EPPS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
NEPTUNE, JUSTIN DENNARD - PWID HEROIN
SHAW, WILLIE - FAILURE TO APPEAR
MIDDLETON, SERGIOUS ANTRELL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
MARSHALL, ANDREW JAMES - VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
MCGEE, CHRISTOPHER ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
PARKER, ANLAMEESHA LAMARA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, RICHARD CALVIN - FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARRIS, TONYA LEEANN - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MYERS, JIBREL ZAVION - IMPROPER PASSING
GUILBAULT, ALFRED FRANCIS JOSEPH - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
BELTON, THOMAS NA’QUAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RYAN, JOHN GALEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BAREFOOT, ANTHONY - DISORDERLY CONDUCT
KIRVEN, RICHARD THOMAS - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT
FORD, DARLENE RENEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
LUGO, LEONARDO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STANLEY, KEITH JEROD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
COOK, TAYLOR HOWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SULLIVAN, DEBORAH SUSAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
CASTELLANO, ANGELO JOSEPH - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
RUSCIANO, LOUIS JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
ANDERSON, ASHLEY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EIDSON, JOEY - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
MOOREHEAD, JASON DANIEL - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SGRO, MICHAEL LOUIS - Ordinance / Loitering
TRIPLETT, HARLAND HAROLD TENNIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHITLOW, ROBERT MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICHARDSON, HARRIS ALAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LORD, ALAN DOUGLAS - SAFE STREETS - LINGERING/PROWLING
SPANN, NEFERTORI LAMAR - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
NEWHOUSER, MASON DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
MCPAUL, AMANDA GAIL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHOCK, ASHLEY NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE