Mugshots, Aug. 19

GARRETT, JASON EDWARD - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
HOUTZ, JESSE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MILES, COLTON MAXWELL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
JOHNSON, GARRETT LEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
CHRISTOPHER, RYAN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HINES, CARLIQUE SHAMONE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ZURCHER, CHRISTOPHER DAVID - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MELLON, CHRISTOPHER SCOTT - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BELLAMY, CHUCK WILLIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PUGH, RYAN KELLY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
POPPERT, BRET ADAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ZANDI, ANDREW CONSTANTINO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, Ordinance / Loitering
CARROLL, MATTHEW DALTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RANDOLF, JOSEPH THOMAS - MANF. DIST., ETC. METHAMPHETAMINE ORCOCAINE-1ST PRIOR TO 6/7/05), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HUCKS, JOSHUA JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FERGUSON, DAQUAN LATRELL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, NO DRIVERS LICENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
JOHNSON, JOHNNY WINFIELD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WELCH, KATHALEEN RHEA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRISSETT, DANIEL QUINTIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ELLIS, CHRISTOPHER ANDREW - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WESTBROOKS, JAMESON KAGE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WHITE, JAMARR ALAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BRYANT, DAQUAN MICHAEL-ETHRIDGE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CAMPBELL, MELANIE KANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SUMMERLIN, JUSTIN SHANE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
FOWLER, CRYSTAL NICOLE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MARTIN, STEPHANIE ANNE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, IMPROPER LANE CHANGE
BARRON, APRIL STRICKLAND - Ordinance / Shoplifting
SEIBER, PATRICIA DIANE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
DEAVER, TRAVIS SIENTAL - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
DRIGGERS, HEATHER MARIE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BURWELL, RACHAEL LAUREN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ORTIZ-CRUZ, DAVID EDGARDO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HORSTMAN, BRENDAN LEE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GREGORIO, CARLOS RAFAEL - NO DRIVERS LICENSE, RECKLESS DRIVING
VAUGHN, JANET LYNN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WILLIAMS, RAHEEM TYREZ - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GREENE, LAWRENCE P - PETIT LARCENY, TRESPASSING
CHAMBERS, BRITTANY NICOLE - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FOLLOT, CRISPINO NATHE - OPEN CONTAINER, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG
MAGANA-SEVILLA, ANGEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE