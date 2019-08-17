Mugshots, Aug. 17

CORLISS-TAYLOR, KRISTA LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BLISS, KATHRYN NICOLE - SHOPLIFTING
DERNBACH, REBEKAH JEAN - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
LUBBERS, CARLA SUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCFALLS, DUSTIN ROSS - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DISREGARDING STOP SIGN
SIMON, KEEON MARQUEZ - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
LAMBERT, JUANITA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
WEDEMAN, JON PATRICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WHITE, RONALD CLIFFORD - DRIVING COMMERCIAL MOTOR VEHICLE WITHOUT VALID LICENSE - 1ST OFFENSE
MILLER, JESSICA BROOK - OPEN CONTAINER
DISSELL, CAITLIN MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOWELL, HANNAH LEIGH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
VOLLMER, SHARON LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FUGITIVE
ISOM, TA’SEAN JAWAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
KELLY, TERENCE TYRELL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HOY, RICKY WILLIAM - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KINARD, RONNIE JOE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11) FIRST DEGREE PRIOR TO 6/1/05)
HORAN, KAITLYN NOEL - CONTEMPT OF COURT
HAMMOND, DALACIA JENAI - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STICKLES, SCOTT JOSEPH - CONTEMPT OF COURT
HUGGINS, CHRISTOPHER DAKOTA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BYRD, ANDRE LENARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MILLER, JASON MICHAEL - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MARTINEZ JOSE, ROBERTO CARLOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles., ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WOODY, JEFF GORDON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BAKER, ROXANNE WHITE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
BAILEY, MICKEY RAY - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE, ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
PEREZ-GUTIEREZ, NOE ISAI - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GARRETT, JACOB EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JACKSON, TELINA MONIQUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUTCHERSON, CALEB RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, SHARAWN JAROD - MFG, DIST. ETC ICE, CRANK, CRACK COCAINE3RD & SUB AFTER 6/7/05)
DEMMERLE, ARTHUR HENRY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FRAZIER, EDWARD JONATHAN - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFF., POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
MCCRACKEN, MICHAEL BRAYTON - Ordinance / Trespass
SMITH, ANTONIO DEVON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WHITE, JALEN BRION - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, ATTEMPTED MURDER
SMITH, AKIM DEONDRE - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
ALFORD, CLAYTON REAVES - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BENTON, MICKI GERALD - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
BRASHER, DAVID SCOTT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RICHARDSON, KENNETH MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JACKSON, MIQUELL JEROME - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BRODY, LYDIA JULIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ELCHOLI, STEPHANIE ELIZABETH - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
WERNER, DANIELLE ROCHELLE - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
LOPEZ, MELVIN GAVINO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WHEELER, GARRETT WADE - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
TYLER, RAYJON AMERE - Ordinance / Trespass in Public Building; Interference with Public Business, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BEARD, JASON HARPER - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
PHILLIPS, COREY MILLER - CONTEMPT OF COURT
HOWARD, WILLIAM ANTHONY - CONTEMPT OF COURT
STALVEY, DAVID ODELL - CONTEMPT OF COURT
PENLEY, JOHN DONALD - CONTEMPT OF COURT