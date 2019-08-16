Mugshots, Aug. 16

MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
KUDLACIK, DAKOTA EDWARD MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
WARREN, ANDREW ANTONIO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JACOBS, SHAWN LEE - SHOPLIFTING
BRITTON, AARON EARL - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
RUNIA, WARREN THYS - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
RICHARDSON, REGINA RAY - FAILURE TO APPEAR
CAUSEY, SUSAN ASHLEY - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
GIBSON, JOSHUA JAY - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
ARANT, JEFFREY CRAIG - DISORDERLY CONDUCT
TAAFFE, JOSHUA DAVID - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RAMIREZ, MATTHEW KYLE - VIOLATION OF PROBATION, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05)
BROADWAY, FREDRICK ALGARON - VIOLATION OF PROBATION
HUESMAN, SEAN MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
HARRISON, STANLEY RATICO - Ordinance / Trespass
WISE, SEAN RYAN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
KEEN, NATHAN ANDREW - LOITERING
GADDIST, JOSHUA JOSEPH - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000, FORGERY LESS THAN 10,000
JANKOWSKI, JOSEPH MICHAEL - FUGITIVE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
BROMELL, ALPHONSO NMN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
LOWE, FLOYD JUNIOR - FAILURE TO APPEAR
LAMBERT, JENNIFER HOPE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DONALD, CYNTHIA MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRIFFIN, ROBERT COTHATIES - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
COLELLO, TRACY ANN - DISORDERLY CONDUCT
CROUCH, KATHERINE - Ordinance / Shoplifting
JOHNSON, SILVIA JOYCE - Ordinance / Loitering
CARR, BROOKE NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FUGITIVE
HEYWARD, KEIRIA SHAY’ QUANTE - HARASSMENT
IZZARD, CHELSEA IMANI - HARASSMENT
TAYLOR, TIMOTHY DASHAUN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SODERBERG, SEAN MICHEAL - OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
DEMMERLE, ARTHUR HENRY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SMITH, ANTONIO DEVON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GARRETT, JACOB EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JACKSON, TELINA MONIQUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUTCHERSON, CALES RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE