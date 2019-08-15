Mugshots, Aug. 15

TODD, JUSTIN KENDALL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., VIOLATION OF PROBATION
RUSSELL, ALEXANDRIA WARRENA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COKER, APRIL MARIE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
IZZO, JESSICA ANN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), Ordinance / Trespass
LANE, CHIQUITTA CHABRELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GREGG, HENRY BENNY - MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CULLIPHER, SHAWN LAVERNE - VIOLATION OF PROBATION
SABIN, MARY HEATHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HELLER, CHRISTINA MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRADLEY, CURTELL JAMIER ANTIONNE - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
WILLIAMS, ERIC JAVON - FAILURE TO APPEAR
GAUSE, RAGAN VICTORIA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WATKINS, SAMMY KEITH - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
LIMON, SAMUEL PACHECO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BROWN, HEATHER RENEE - DISORDERLY CONDUCT
GUNNELLS, BRITTANY MADALYN HARDEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ARRUDA, ANDREA JANE - Ordinance / Destroying, etc, Property - Real Property
POSTON, TYLER JAMES - VIOLATION OF PROBATION
GADSON, JAMES BENJAMIN - DISORDERLY CONDUCT
MANENTE, MARLENA PAULINE - RESISTING ARREST, RESISTING ARREST, Destroys, alters, conceals, or tampers with physical evidence or biological material that is required to be preserved pursuant to this article
HOBBLE, TODD ALAN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
TEDDER, MADALYNN DALE - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
CHURCH, MARISSA MAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
BROWN, GERALD DWAYNE - GENERAL PROVISIONS ARTICLE OF DRIVER’S LIC. CHAPTER, NO OTHER PENALTY SPECIFIED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
KIRBY, STEVEN LAWRENCE - Ordinance / Loitering
GILLIARD-SMALLS, ANTHONY TERRELL - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
DAVIS, JAMIE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARRIS, SHANE COLLINS - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ELLSWORTH, MIRANDA SHAY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
YOUNG, SERRENA DANIELLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MAFFEO, MICHAEL EDWARD - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, Ordinance / Loitering, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
NEWTON, DENNIS - Ordinance / Breach of the Peace
MARTINEZ, MANNY JUNIOR - FUGITIVE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
VARY, MICHELLE NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DEMETRIADES, ERIKA RENEE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CARR, BROOKE NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WOMACK, HAKEEM T - Ordinance / Disobeying a Police Officer
WHEELER, GARRETT WADE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), OPERATING UNINSURED VEHICLE, REMOVING OR AFFIXING LICENSE PLATE TO CONCEAL OR MISREPRESENT IDENTITY OF OWNER
ANDREWS, MARIE ELAINE - SOLICITATION, Ordinance / Trespass