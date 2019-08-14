Mugshots, Aug. 14

LARYMORE, ANGELA DEAS - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
DUBOSE, CAMRON LEE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
ALMOND, JAMES MICHAEL - VIOLATION OF PROBATION
WILHELM, JEFFREY JON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BATES, KEVNIQA JANKEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BELL, JARRETT JUWAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CRIST, BRANDON CHARLES - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $1,000 OR LESS
MCSWAIN, KATHERINE ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDMONDS, JOY SHAQUILA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, WILLIAM THOMAS RANDY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
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WILLIAMS, WARREN DEANGELO - Ordinance / Possession or Consumption of Alcoholic Liquors, Beer or Wine Prohibited on Beach, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROYAL, JOHN WILLIAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JAMES, CHARLES ROBERT - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
FAVORS, NEWELL - UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM, POSSESSION OF A STOLEN PISTOL
MEEKS, TIMOTHY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
JOHNSON, MONIQUE DANIELLE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, ASSAULT ON A POLICE OFFICER, RESISTING ARREST
SUGGS, CODY DEAN - FAILURE TO PAY FOR GASOLINE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
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BELLAMY, JAMI RASHETA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
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