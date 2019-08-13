Mugshots, Aug. 13

ACKLEY, RONNIE GENE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SAUERWALD, JUNE CAROL - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MOULTRIE, ISAIAH JAMON - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HOLT, HOWARD LEE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
HOWARD, BRITTANY VICTORIA - VIOLATION OF PROBATION
CHRISMON, LORIN TAYLOR - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
THOMPSON, DEVON LATEEK - FAILURE TO APPEAR
PINCKNEY, KADEEM RASHAD - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MASTRODONATO, BRIAN MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
LUCAS, JOHNNY DALE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
FLOYD, JEREME RIED - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCMAHON, THOMAS PHORNELL - Ordinance / Trespass
GREENE, DANECIA NICOLE - FAILURE TO APPEAR
ALSTON, DAVID D’ANGELO - FAILURE TO APPEAR
GIBBS, KIMBERLY NMN - FAILURE TO APPEAR
TALBERT, BRYAN ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GAMBLE, CHRISTOPHER THOMAS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HIGH, HOYT JEFFREY SCOTT - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
BOND, SEAN CHARLES - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
EDWARDS, DEREK BLAKE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
COOK, BRIAN KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BYRNE, TYLER JOSEPH - RECKLESS DRIVING, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
NARANJO SANCHEZ, PAUL BAYARDO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
GOINGS, ALLEN NELSONJAMINE - DRIVING UNDER SUSPENSION
BARBOSA, DAVID JAIRO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PARKER, BRANDON JAVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DL IN POSSESSION, Vehicles required to be registered and licensed., Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 3RD & SUBSEQ.
FLORES, LEWIS - RECKLESS DRIVING
BELLAMY, MALIK DION - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRIFFITH, BRADLEY KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
DAVIS, KIM RASCHELLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HARRISON, KHRYSTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BRYANT, JOQUELLA NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BARBIERI, JOHN FRANK - RECKLESS DRIVING
HAMILTON, AKEEM MAURICE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GALLOWAY, BRITTANY ELIZABETH - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE