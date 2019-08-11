Mugshots, Aug. 11

PHILLIPS, JEFFREY CLARK - SHOPLIFTING
BURROUGHS, MEAGAN LACHELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FELTON, ROBERT MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, TACORY DANIELLE - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT
SMITH, JALIL TYREE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GAFFEY, JAMIE LAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WATSON, HUNTER JACKSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VEGA-GARCIA, HIPOLITO ADAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MORRIS, MICHAEL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MORRIS, AMBER NOEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WHITE, ROBERT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SMITH, DANIEL JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BURTSEV, ARTUR GENNADEVICH - Ordinance / Trespass
LOPEZ-GREGORIO, OSMAN IVAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ZAMBRANO, MICHAEL ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRADLEY, JUSTIN ROBERT - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
TAMSIN, MARK STEVEN - PEDESTRIAN DRUNK
SUMPTER, WILLIE JAMAL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JOHNSON, JOHN DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DOZIER, ANGELA ROBERSON - SHOPLIFTING UNDER $2,000, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
LAMBERT, RICHARD LAWRENCE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DIXON, BUDDY RUSSELL - FAILURE TO APPEAR
JOHNSON, MARQUIS DARIOUS - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
LIVINGSTON, JAMES TERRELL - RESISTING ARREST, FUGITIVE
HAGGERTY, MARINA GENNADIEVNA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BULLOCK, ANGELA CARLENE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING
WILSON, CANDISE LEIGH - Ordinance / Trespass
JOHNSON, SHARON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHESNEY, LACY DANIELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WRIGHT, BERNADETTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, MAJOR ADAM - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT
JONES, HOWIE DAVID - LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
STAMEY, MURHONDA LYNCH - Ordinance / Disobeying a Police Officer
ARD, CHRISTIAN MELTON - Ordinance / Breach of the Peace
CRIBB, TYSON DONTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ARD, CHRISTOPHER MELTON - Ordinance / Breach of the Peace
HODGE, CHRISTOPHER LEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
GRIFFIN, CARL ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DOUGLAS, NICHOLAS TRE VAUGHN - DISORDERLY CONDUCT
MILLER, ADAM ZACHARY - DISORDERLY CONDUCT, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
LITTLE, LLOYDIAN LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Trespass
OZMORE, MICHAEL JASON - NO SC DL, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
LAMBERT, JEFF NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places
O’MEARA, CARA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PETTIBONE, MASON KARL - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
WARTH, TINA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000