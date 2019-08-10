Mugshots, Aug. 10

MATTHEWS, CHRISTINA - EXPOSURE OF PRIVATE PARTS IN A LEWD ANDLASCIVIOUS MANNER, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MERRICK, JORDAN ROBERT - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MITCHELL, STACE MAURICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DUI
GOODMAN, HEDIEN ALEXANDER - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SARVIS, TRAVIS LAQUINN - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
OLAH, WILLIAM GEORGE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SHAVER, SAMANTHA LYNN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
HARRIS, RYAN WILLIAM - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, FUGITIVE
DAVIS, JOHN WESLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BOWEY, STEPHANIE DAWN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
SEALS, LANDON PERRY - VIOLATION OF PROBATION
GRAHAM, LARRY CHRISTOPHER - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HENRY, JOHATHAN AARON - FUGITIVE
STEVENSON, JAMARIO LANARD - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
NICHOLS, RASHAAN ABDUL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MILLER, AKEEM REMAR - NO DRIVERS LICENSE, FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05)
BELLAMY, JAMES RUBIN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BLEVINS, SUSAN LORRAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
DRAPER, ROBERT GARDNER - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
GRESHAM, RICHARD LEE - CONTEMPT OF COURT
GORE, CHADWICK JEREMIAH - CONTEMPT OF COURT
GREEN, KWMANE JUTEI AKEEN - CONTEMPT OF COURT
GIBSON, GEOFFREY GLENN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SETTLES, PRECIOUS DIAMOND LATOYA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
STANLEY, KEVIN RONETTE - TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE, 400G OR MORE FELONY, 25Y TO 30Y), HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE
SHAW, WILLIAM THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MORANT, MARQUE DEVON - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN
FORE, RYAN SCOTT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, CRYSTAL DENISE - FORGERY LESS THAN 10,000, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
STRICKLAND, BYRON DEAN - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
ORLANDO, MICHAEL NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ATWELL, DANIEL LEWIS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SPIVEY, STEPHEN CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ETHRIDGE, MITCHELL KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAWRENCE, ASHLEY FAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RINKO, MARK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RADEMACHER, MICHAEL MATTHEW - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BONINI, DONALD TREVOR - OBSTRUCTING JUSTICE, OBSTRUCTING JUSTICE
RUSSO, LEONORA ANN - DISORDERLY CONDUCT
PATEL, TRUSHARBHAI J - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BATTISTA, JAMES ROCCO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DIXON, JOHN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE