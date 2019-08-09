Mugshots, Aug. 9

ILLINGWORTH, JONATHAN KEITH - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, LARCENY UNDER $2,000, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RYAN, JOHN GALEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALKER, ANTHONY RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
ADKINS, CODY CLARENCE - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS
MAUNG, PHWINT PHYO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
AIKEN, BRYNELL LASERIOUS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BAKER, TIMOTHY CECIL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOORE, DARREN JARRELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JENERETTE, IVY CONTRELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RICHARDSON, ROBIN WAYNE - FORGERY LESS THAN 10,000
DIXON, MICHAEL WAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CORKUM, CHRISTOPHER MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RUTLEDGE, MICHAEL AUTONIO - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, POSSESSION OF ECSTASYMETHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE ECSTASY)
PINTO, JUAN FELIPE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HIGGINS, COREY ALLEN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
DAVENPORT, JASON CRAIG - RESISTING ARREST, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., ORDINANCE/INTERFERING WITH COLLECTION DUMPSTERS, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
DIFFENDORF, STEPHANIE LYNN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SANTIAGO, STEVE NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
JOHNSON, KESAN JALIL - ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, UNLAWFUL WEAPON
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - INDECENT EXPOSURE
CRONOS, KELSEA LYNN - VIOLATION OF PROBATION
UPCHURCH, DEBORAH CHERIE - BURGLARY 2ND DEGREE
CORNWELL, RICHARD LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RECTOR, SHANE CALEB - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, RESISTING ARREST, MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
JONES, WILLIAM HENRY - MURDER, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
RODRIGUEZ, JEFFREY ALFONSO - FAILURE TO APPEAR
BLACKNELL, RODNEY ISAIAH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PERTICARO, JOSH NICHOLAS - Ordinance / Loitering, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE
ALSTON, AJAY MALIK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PRIDGEN, RENE RHEA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CANTEEN, JEFFERY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FIPPS, VICTORIA ALEX ANNE - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JONES, ASHLEY NICOLE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
SPAIN, HARVEY LEE - BURGLARY 2ND DEGREE
PALEK, EDWARD ANDREW - LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SNIPES, JOSEPH AARON - IMPROPER TAILLIGHTS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
FOWLER, JON BUCK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GREEN, MARQUISE LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SHEPPARD, MELISSA JEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION