Mugshots, Aug. 8

ESTES, JAMES TYLER - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
TREADWAY, JESSICA KARL - VIOLATION OF PROBATION
HAYWARD-DAVIS, TERRANCE LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LIPSCOMB, CHARLES CHRISTOPHER - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HOOS, LINDSEY MICHELLE - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, RESISTING ARREST
NEWTON, KENNETH DANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MINCER, JEFFREY ISIAH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - POSSESSION OF LSD, FIRST OFFENSE
WILLIAMS, JOSEPH ALLEN - KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
BARNES, CARL LEE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
CASSIDY, CHAD MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KIDD, JANET BRIDGETTE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
MARTIN, EDWIN C., JR. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
ANDERSON, ONTEUS DAQUAN - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
JONES, DONAVAN ELLIOT - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $1,000 OR LESS
PHILLIPS, RICHARD DOYLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DELGADO, RUBEN - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE
MCCORMICK, DALE RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
LEYVA, JOSE DE JESUS - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MARSHALL, DEREK BRUCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEISS, BRENT MATHEW - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HESS, LARRY GORDON - DRIVING UNDER SUSPENSION
CONYERS, DADRIEN LARON - SIMPLE ASSAULT NO BATTERY)
PHILLIPS, WILLIAM GREGORY - DISORDERLY CONDUCT, SHOPLIFTING, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JONES, SANDY LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DL IN POSSESSION
PHILLIPS, JOSEPH FRANKLIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
BELLAMY, CHRISTOPHER JAMAR - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
JONES, GABRIELL MELISSA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SIMMONS, CEDRIC DEVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
GREEN, JEREMY SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BURROUGHS, AMBER LYNN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SEWARD, JAVON LANDONTE - FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRUG PARAPHERNALIA
DEAS, LAMONT - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
VEREEN, TARYLL SHEROD - EMBEZZLEMENT OF PUBLIC FUNDS, VALUE $5,000 OR MORE
MATTOCKS, PAULINE ANGELA SCOTT - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL