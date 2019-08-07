Mugshots, Aug. 7

KOHL, AMBER LYNN - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, REMOVING OR AFFIXING LICENSE PLATE TO CONCEAL OR MISREPRESENT IDENTITY OF OWNER
COX, DWAYNE NMN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ROBINSON, ANDREW LAMONT - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TINKHAM, CHRISTOPHER JASON - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DANIELS, JAMES GREGORY - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
RACICOT, BRUCE DWIGHT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SIMMONS, JAMES DURRELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VANDERHYDE, DENNY WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, MALCOLM KASHIF - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DOZIER, CARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
WALKER, KRISTAIN BROOKE - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
CHARLETON, KELLY NICHOLE - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
PEARSON, JONATHAN LESTER - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
FINCHER, CARL EDWARD - DISORDERLY CONDUCT
MOSER, ANDREW JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAYS, GARY DWAYNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RUIZRUIZ, IGNACIO NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BURDINES, DOMINIQUE ANTWAIN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
WARD, JASON RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REDD, CHRISTOPHER JORDAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
COTE, FALICIA MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MARSH, TERESA KAY - POINTING PISTOL OR GUN AT ANY PERSON
HUNLEY, DANNY RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
CHORNEY, STEVE MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
GRATE, JAQUAN MICHAEL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, RECKLESS DRIVING, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD GENERALLY, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SIMS, NYREE DEMETRIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, COLE MCKENZIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MARTIN, CHAD EVERETT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MILLER, NAZIR H - Ordinance / Riding on Portion of Vehicle Not Designed for Passengers, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RICHARDSON, CARLEE TRAVIS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ELLERS, JARED WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MASEKMURPHEY, CHRISTOPHER JOSEPH - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT
DODSON, DONNA FREEMAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000