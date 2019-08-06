Mugshots, Aug. 6

GREGSON, BRITTNEY ALEXIS - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
KIRK, MICHAEL LOUIS - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
WARTH, JAMES FRANK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
DOZIER, CASEY DESHAWN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KENNEDY, ANDREW JACKSON - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
STOTLER, CAYCE WILDER - FAILURE TO APPEAR
TYLER, RAYJON AMERE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, Ordinance / Trespass
SIMMONS, RYAN DEWAYNE - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
AMMONS, CHRISTOHER DANIEL - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
WILLIAMS, TIMOTHY DESEAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
DARBY, ANDREW - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GREEN, TYQUAN RODERIQUEZ - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
BELLAMY, WILLIAM JERMAINE - NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BELLAMY, LEAH MICHELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LAMENS, NATHANAEL JONATHAN SIMON - LARCENY UNDER $2,000
JOHNSON, DANIEL CALEB - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BEAN-WILSON, JENNIFER CELESTE - Ordinance / Loitering, MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05)
GRAHAM, TINA MARIE - DISORDERLY CONDUCT
BAYNE, ANNA REBEKAH - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
CAMPOS, JESUS CLEMENTE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
COOK, DARYL ISAAC - Ordinance / Trespass
WHEELER, KHALIF IKEEN - NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, DISREGARDING STOP SIGN
SCURRY, STUART AUSTIN - SHOPLIFTING
STEPHENS, JOHNNY WAYNE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
BUTLER, STEVEN MARK - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
BARNES, CHRISTOPHER LAMONT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
DANIELS, JAMES GREGORY - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
FRANCE, SANDRA LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
TAYLOR, DUSTIN CHASE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MATTHEWS, PHILIP ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS