Mugshots, Aug. 5

LUMPKIN, DANIEL LEE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
WILLIAMS, TIMESHA RENEE - RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SINGLETON, JEROME - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WHITLOW, ROBERT MATTHEW - RESISTING ARREST, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SOLICITATION, DISORDERLY CONDUCT, DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UNLAWFUL
MCNEIL, JAWON MALIK - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
ANDERSON, RASHADA MONIQUE - DISORDERLY CONDUCT, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
WASHINGTON, PEARLESTINE RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RUSSELL, KEVIN LYNNE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WILKERSON, MESSIAH SAID - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CROMEENES, DESTINY BETH - FUGITIVE
MAYS, WILLIAM LEON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NEWELL, DAVID ALAN - PEDESTRIAN DRUNK
COLES, SHANDRA LOUISE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
ASHBY, ERIC SCOTT - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
HEWITT, JASON LAWAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RYAN, JOHN GALEN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
VILLAFUENTE, ALEX - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO DRIVERS LICENSE
SHRADER, KEVIN DOUGLAS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILLIAMS, MORGAN CHRISTINE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
BAXTER, COREY CORNELIOUS - RECKLESS DRIVING, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
ZAMORA, CYNTHIA HUERTA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FARMER, ANTHONY DARNELLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
LITTLEJOHN, ENRIQUE JORDAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALKER, NIJALON CAPREE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
MARTIN, ERIC ALLEN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WILLIAMS, NANCY HUFMAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PHILLIPS, FRANKIE ELAINE - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
WENDELL, AMY LYNN - TRESPASSING
JOHNSON, JONATHAN BLAKE HELLER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BELLINGER, RASHAD JAHMEL - FAILURE TO APPEAR
BALDRIDGE, SABRINA RENEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BEAUFORD, SHANNON TODD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE