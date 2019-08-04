Mugshots, Aug. 4

SERGEDAS, KRISTOPHER SCOTT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
NICHOLS, JOSEPH SCOTT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, JORDAN TAYLOR - Ordinance / Fighting
CHESTNUT, CORDERO JAMES - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, Threatening life, person or family of public employee, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
PLAYER, CRYSTAL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DINKINS, TAYLOR NITCHELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HAMPTON, WILLIAM LEWIS - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE, ASSAULT AND BATTERY
FENNELL, ANTUAN MARELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOODS, VERNON RAY - RECKLESS DRIVING
ORTIZ, JOHN HERNANDEZ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LANG, WILBUR NMN - ASSAULT AND BATTERY
POWELL, ANTHONY WILLIAM - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DESROCHERS, MICHAEL LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MINES, GILBERT MARKETTE - DISORDERLY CONDUCT
FORD, ROBERT EARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARTINEZ, WANELGER VICTOR - NO DRIVERS LICENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
JACKSON, TYRONE JOHN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CANNON, ROBERT RACHER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MULVANEY, SHANNON FLORA - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
HARDY, TONIO DEOTIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
REGISTER, DUSTIN CODY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
WEST, TERRI POPE - Ordinance / Loitering, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
MULAZIM, NAFEESA DAWNEE - FUGITIVE
TINNEY, JIMMY EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
FAIRCLOTH, BILLY JOE - RECKLESS DRIVING, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., Parking of unattended motor vehicle., Ordinance / Driving/Operating Vehicle on Beach, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED, MUFFLER VIOLATION, USE OF VEHICLE OR LOAD WHICH DRAGS ON ROAD, FUGITIVE, FUGITIVE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, RESISTING ARREST, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
BARRETT, WENDY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRIFFIN, CARL ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PENDERGRASS, JAMES HARRELSON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KNIGHT, BRANDON EUGENE - PUBLIC DRUNKENNESS
MARTIN, AMANDA MICHELLE - TRESPASSING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEDAY, SOLOMAN JOSEPH - TRESPASSING
MANOS, ANDREW DAVID - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS
ZARYSKI, TIMOTHY JAMES - TRESPASSING AFTER NOTICE, DISORDERLY CONDUCT
DENNISON, CHRISTINE VICTORIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTINEZ, AMBER RENEE HARRIS - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GRANT, FRANKLIN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KATONA, PAUL WILLIAM - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
FIELIS, JOSEPH BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
GOMBKA, BONNIE LORRAINE - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
BLYTHER, SHANDELL JAMELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
NEGRON, EXSELL MANUEL - Ordinance / Fighting
TOKUNAGA, EVA KRISTI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CONLEY, RICHARD PATRICK - Ordinance / Fighting
CREIGHTON, JEFFREY MARTIN - Ordinance / Breach of the Peace
ROSEBERRY, CYNTHIA GUPTON - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE