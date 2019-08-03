Mugshots, Aug. 3

VENTURA-ROMERO, KARINA YAMILETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PRINCE, SHEENA AJIATA - CHILD ENDANGERMENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FOWLER, MATTHEW GRAHAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WADDELL, AMBERLA YVONNE - RECKLESS DRIVING
RICHARDSON, CASEY LABARETT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GUTIERREZ, JEFFREY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - DISOBEYING A POLICE OFFICER, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
DICKER, JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
EDWARDS, TOMMY DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WELLONS, WILLIAM HUNTER - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, Ordinance / Breach of the Peace
GOFF, TERBIAS JERROD - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
GARY, NATHANIEL ONEAL - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOPKINS, STEPHEN ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, MARQUIS DARIOUS - VIOLATION OF CITY ORDINANCES
BROWNING-KISNER, MARY ELLEN - CRAB TRAWLING EQUIPMENT RESTRICTIONS, TAKING, DAMAGING, REMOVING, OR INTERFERING WITH FISHING EQUIPMENT OF ANOTHER, SALTWATER RECREATIONALL FISHERIES LICENSES;PUBLIC FISHING PIER OR CHARTER VESSEL, COMMERCIAL EQUIPMENT LICENSE FEES, PETIT LARCENY
RUTLEDGE, RASHIEN DESHAWN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VELA HUGGINS, JENNIFER KAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BONNER, SARA LYNN - UNLAWFUL TRANSPORTATION OF MACHINE GUN OR SAWED-OFF SHOTGUN OR RIFLE
SANDERS, TERRENE THRONE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
EDWARDS, ARTHUR LEE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE
MCINTYRE, JOSEPH RYEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BLAKE, JOSEPH WESLEY - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GOINGS, MEAGAN VERNELL - CONTEMPT OF COURT
RANDALL, KENNETH DIQUIONE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HASENFLU, TIFFANY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STEVENSON, ZAIRE DEMOND - CONTEMPT OF COURT
TURNICK, JOHN DAVID - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, LARCENY UNDER $2,000
CHRISTIE, CORY RANDALL - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
BARBER, MISTY DAWN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
STEWART, BRYAN WAYNE - SIMPLE ASSAULT
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COTTON, KIRK DEVONDRE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, IMPROPER PASSING, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, OPERATING MOTOR VEHICLE IN VIOLATION OFRESTRICTIONS ON RESTRICTED LICENSE, IMPROPER TAILLIGHTS, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
BARRETT, ISIAH JERMAINE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CARROLL, JENNIFER LINDSEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BAKER, KYLE DONNELL - FAILURE TO APPEAR
MCEACHERN, DALE FRANKLIN - Ordinance / Loitering, Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places, RESISTING ARREST, POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ.
MURPHY, AMANDA PRUITT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
ISLEY, JASON SCOTT - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE
MURPHY, CHRISTY NICOLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE