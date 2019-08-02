Mugshots, Aug. 2

ALFARO, LORIE MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
RIVERA, DERRICK JAJUAN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, MURDER, MURDER, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
SHUMATE, PERITA LANELL - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
SUTTON, AUSTIN LEE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ANAGNOS, SHAWN ROBERT - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
CORNELIUS, JOSEPH LINCON - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WILLIAMSON, HAROLD WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FOWLER, GRAYLING - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PAUL, MILTON RICHARD - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ELCHOLI, STEPHANIE ELIZABETH - DISORDERLY CONDUCT
YANT, CHRISTINA LEIGH - DRIVING UNDER SUSPENSION
SINGLETON, MICHELLE LINDSEY - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
JACKSON, TONI SHARNELL - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE
GARRETT, WARREN NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCREA, ERIC EQWAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
PLOURDE, PATRICK LUCIEN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
SMALLS, INGRID DOMINIQUE - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
WHITE, THOMAS GUY - SPEEDING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, TRANSFER OR REGISTRATION AND LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
COHENS, JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, ILEKA SHANETTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
NELSON, SEAQUORIOUS SHAKIL - FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SHAW, KATELYNN JEAN - NO DRIVERS LICENSE
JOHNSON, KENDRICK TIRAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DANSBY, BRUCE LAMALCHUS - SHOPLIFTING
ELLSWORTH, MIRANDA SHAY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
RAYMOND, BRANDON AUDREY - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, BURGLARY 1ST DEGREE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
DENU, DAVID LOUIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEONARD, CHARLOTTE ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THOMPKINS, JOSEPH HENRY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WRIGHT, DON ANTWAIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JONES, SHAMARLIA SARA-KAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ATKINS, BENJAMIN GARLAND - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ALSTON, JOHNNY DOVON - DISORDERLY CONDUCT
MORRIS, RICKY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE