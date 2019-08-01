Mugshots, Aug. 1

GRAHAM, BRITTANY - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION
WILDASIN, JACOB MICHAEL - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCKINLAY, BRIAN DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALLSBROOK, SHANE MUNRO - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
EIDSON, JOEY - NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, SHOPLIFTING UNDER $2,000
POOLE, EUGENIA MARIA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
WITTSCHACK, LISA MARIE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
GAYLE, NATASHA SHONTAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
EDWARDS, BRUCE RANDALL - FAILURE TO APPEAR, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED
WOODS, ATIYYAH SALEEM - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
WAITHE, DAVID LEONARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GILCHRIST, DERRON AARRON - FAILURE TO APPEAR
ALCORN, CESSALIE DANIELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
POWELL, ANTHONY WILLIAM - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
MCDONALD, LAWRENCE KEVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ALLEN, JUSTIN LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TADLOCK, MADISON ANNIE - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GODSHALK, BRANDON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FIPPS, KAYLA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SILVERS, MIKAELA NICOLE - SHOPLIFTING
WEBSTER, JUNE RENAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HERBERT, KENNETH JOSEPH - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF., MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, RESISTING ARREST, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MULCAHY, SARAH MICHELLE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MILLER, JESSICA BROOK - SHOPLIFTING
GUYTON, WILLIAM DONALD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DECKER, MELISSA ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MITCHELL, COURTNEY CHAD - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FUGITIVE
HAYES, MICHAEL CORNILIOUS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UNLAWFUL
HOVERKAMP, DOUGLAS - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
TELFORD, GREGORY - CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
CHESTNUT, SHONTRAIL LATRAIL - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
THOMPSON, RUSSELL DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION