Mugshots, July 31

BERGMAN, DESTINEY NORA - MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
TYLER, RANYHYN CAIL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DIXON, LAWRENCE DAVID - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
JENKINS, DARRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, IMPROPER TURNING, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
LYNCH, STEPHEN CODY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
BAPP, ASHLEY ANN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
LINES, MICHAEL JASON - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
TURNER, JAMES LAURCE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TILTON, TABITHA DEANNA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, GENEVIA ELIZABETH - SHOPLIFTING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCCOWN, TYSHAWN JAMES - DISORDERLY CONDUCT
SMITH, JAMES COLTON RAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RUSSELL, WAYNE STEEN - LITTERING, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
CARROL, ERNEST NMN - SIMPLE ASSAULT
RECTOR, SHANE CALEB - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WAGNER, JASON CLARK - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
GREEN, JAMES LEONARD - DISORDERLY CONDUCT, DRUG PARAPHERNALIA
COCHRAN, DANIEL EVERTT - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
PATTON, NICOLAS SCOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DASILVA, ALBANO AUGUSTO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHELLEY, DAVID ELSON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ALTMAN, BRENNAN SPENCER - ENTRY ON ANOTHER’S LAND FOR VARIOUS PURPOSES WITHOUT PERMISSION - 2ND OFFENSE, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
MARTIN, STEPHANIE ANNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
VILLA, JESUS - TRESPASSING AFTER NOTICE, DISORDERLY CONDUCT
BELLAMY, CHRISTIAN NMN - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
MARTINEZ-URIBE, LUIS GERMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
SHAHAN, ROBERT ARTHUR - Ordinance / Shoplifting
RATELLE, RYAN SHELBY - OPERATING UNINSURED VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
VECCHIONE, DANIELLE NICOLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
COOPER, ASHLEY ELIZABETH - VIOLATION OF PROBATION
AMMONS, JOHN JACOB - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
CHESTNUT, NYQUAN ZYQUEZ - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
GAUSE, CIEARA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FIPPS, KAYLA RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ANDERSON, SHANNON SYMONE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCOLGAN, THOMAS JOSEPH - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCKINNEY, BILLY JOEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DOGGETTE, ROBERT WINSTON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CRIBB, CALEB WAYNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JACOBS, TROY LAVERN - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
CROWELL, JOSHUA ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
MILLER, EDWARD LEE - DRUG PARAPHERNALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA