Mugshots, July 30

FELTON, KIMORA LECHE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
HANNA, JAMIE LYNN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HOLT, JASON ELMER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FENNELL, REGINALD RON - Ordinance / Loitering, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
PERRIN, JEROME HENRY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MOORE, JAMES CHAKARIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROOKS, ANDREA DARSHAE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
BRUNSON, KEVIN DONALD - FAILURE TO APPEAR
HUNT, TISHIA LAYNETTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARBAUGH, EDWARD LESTER - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
JEWELL, LARRY RICHARD - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
JONES, SAMANTHA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COFFEY, KIM EUGENE - Ordinance / Sleeping on Beach
AHEARN, JESSE JOSEPH - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ROWLANDS, JUSTYN TYLER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PASCHAL, JOSEPH DONALD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, STEPHANIE LYNNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, INTERFERENCE WITH FIRE AND POLICE ALARMBOXES, GIVING FALSE ALARMS, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
COX, SCOTT - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
SCOTT, SIMON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BUTLER, BRIAN JAMESON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CUMMINGS, THOMAS DAVID - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GILLESPIE, WILLIAM BRYAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DEWITT, MELVIN BERNARD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
REGUSTERS, GENEVIA - DISORDERLY CONDUCT
GRANT, JAQUEZ RASHION - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STEWART, RASHAWN TYRICE - DISORDERLY CONDUCT
WILLIS, JULIA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE