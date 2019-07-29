Mugshots, July 29

MILFORD, MERRY HUDSON - Ordinance / Shoplifting
SMITH, RASHAWN DEMETRIUS - FAILURE TO APPEAR
SMITH, JOHNATHON WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DAVIS, ERIC SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HILLIER, WYNNE KINGSBURY - PEDESTRIAN DRUNK, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
MARTIN, JENNIFER L. - Ordinance / Shoplifting
GATLIN, MELISSA LYNN - Ordinance / Receiving Stolen Goods
HENRY, DAVID DONELLE - Ordinance / Loitering
ZAITSEV, NIKOLAI RYDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DL IN POSSESSION, DISREGARDING STOP SIGN
BELLAMY, CHRISTOPHER JAMAR - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
LONEY, TAMIER SEBASTIAN - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING UNDER $2,000
NILHORN, CHRISTOPHER JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LAMBERT, JEFF NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SAUNDERS, JORDAN ROYCE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Loitering
GREEN, LLOYD EDWIN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HENDRIX, CLARENCE CURTIS - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
FURR, DUSTIN ELLIOT - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, RESISTING ARREST, Ordinance / Riding on Portion of Vehicle Not Designed for Passengers, DISORDERLY CONDUCT
CANFIELD, ROCKLAND JAY - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GUTIERREZ, JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property
JACKSON, TAHTIANA LYNNETTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BAILEY, JOHN BRADLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WASHINGTON, KEVIN ROBERT DEMONTE - RESISTING ARREST, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BROWN, JAMES ALLEN - Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT
MCGARGHAN, BRIAN PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LAWRENCE, TAVEON LAQUEL - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
BURDETTE, JAMES RICKY - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
AUSTIN, KYLE LORENZ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CASTELLANO, ANGELO JOSEPH - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
HUGGINS, BRADLY WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
THOMPSON, ZEB HARRIS - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
ROGERS, TRAVIS PRESTON - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
SAPP, JOHN DOUGLAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROCK, CELESTE NICOLE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BELLOMY, JORDAN ALAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA